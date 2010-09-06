У лісах Криму зберігається висока пожежонебезпека

Кримське Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій продовжило до п`ятниці, 10 вересня, оголошене раніше попередження у зв`язку з високою пожежонебезпекою в лісах регіону.

«По 10 вересня в лісах Криму місцями збережеться надзвичайна пожежна небезпека», - говориться в прес-релізі Управління, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, оперативний штаб Криму з мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов`язаних з пожежною безпекою, переніс відкриття мисливського сезону в автономії на невизначений термін.