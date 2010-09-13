На Кіровоградщині відшкодували 17 млн. грн. боргів із зарплати

У Кіровоградській області з початку року за втручання органів прокуратури відшкодовано 17 млн. грн. заборгованої заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор області Олег ЛЕВИЦЬКИЙ.

За його словами, на захист прав громадян було порушено 67 кримінальних справ, до суду скеровано 60 справ, до відповідальності притягнуто 93 особи, з яких 15 - представники органів контролю.

«Виявлено чимало фактів ведення подвійної бухгалтерії. Зокрема, виявлено 361 таких порушень, найбільше - у Кіровограді, Гайворонському, Долинському, Знам’янському, Олександрійському, Петрівському районах», - зазначив прокурор області.

Також, за словами О.ЛЕВИЦЬКОГО, упродовж року прокуратурою порушено 9 кримінальних справ у сфері адміністрування та відшкодування ПДВ, внесено 88 документів прокурорського реагування, до відповідальності притягнуто 61 особу.

«У першому півріччі сума податкових зобов’язань в області становила 256,6 млн. грн. Загалом до відшкодування ПДВ підприємствами було заявлено 180 млн. грн., реально відшкодовано 21 млн. грн.», - зауважив прокурор.

Заборгованість до Пенсійного фонду Кіровоградської області на 1 серпня 2010 року становила 76,6 млн. грн. За втручання органів прокуратури з початку року відшкодовано 2 млн. грн. внесків.