ПЗЗ продовжила маршрут дизель-поїзда Полтава-Харків-Суми

Для зручності пасажирів маршрут дизель-поїзда підвищеної комфортності сполученням Полтава – Харків – Суми тепер продовжено до станції Ворожба. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південної залізниці (ПЗЗ).

Згідно з повідомленням, з Харкова цей состав мотор-вагонного депо Полтава відправляється о 10.22 і прибуває у Ворожбу о 15.45. Тепер пасажири мають можливість потрапити цього ж дня до Києва з пересадкою на електропоїзді підвищеної комфортності. З Ворожби електричка на Київ вирушає о 17.04 і прибуває в столицю о 22.28.