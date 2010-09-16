У Дніпропетровську ліквідовано потужний конвертаційний центр

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з прокуратурою ліквідовано конвертаційний центр, через рахунки якого протягом 2008-2010 років було незаконно переведено 500 млн. грн., у тому числі бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в області.

Для отримання готівки організатори використовували так звану схему реконвертації по зустрічному курсу - отримували від підприємств-оптовиків необліковану готівку під 0,5% від перерахованих безготівкових грошових коштів.

Під час обшуків в офісі конвертаційного центру вилучено готівку на суму 848 тис. грн., 7 печаток і штампів підконтрольних учасникам злочинної діяльності підприємств, оргтехніку із системою “Клієнт-банк”, оригінали реєстраційних і первинних бухгалтерських документів фіктивних і транзитних підприємств, чекові книжки тощо.

На розрахункових рахунках підприємств, задіяних у злочинній діяльності, заблоковано кошти на суму понад 800 тис. грн.

Прокуратура Дніпропетровської області порушила проти організаторів конвертаційного центру кримінальну справу за статями 364 і 366 Кримінального кодексу України. Одного з організаторів взято під варту.