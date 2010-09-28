У Житомирі відкрили найбільший регіональний речовий ринок

"Українська торгова гільдія" у суботу, 25 вересня, урочисто відкрила в торгово-розважальному центрі "Глобал UA" центральний речовий ринок у Житомирі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції з нагоди відкриття ринку повідомила керівник департаменту оренди UTG (Українській торговій гільдії) Євгенія ЛОКТІОНОВА.

За її словами, ринок розрахований на 1 тис. 800 торгових місць.

Є.ЛОКТІОНОВА також розповіла про інші плани компанії щодо відкриття нових торгових місць і магазинів у Житомирі.

Зокрема, за її словами, скоро в обласному центрі також почне працювати перший в Житомирі виномаркет "Поляна", відкритий УТГ.

Також УТГ підписала договір, згідно з яким, у торговому комплексі Житомира "Житнім" на першому поверсі відкриють супермаркет української торгової мережі "Сільпо". Сусідами супермаркету також стануть ювелірний квартал, магазини парфумерії та галерея одягу і взуття.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована в 2001 році, працює зі всіма видами нерухомості: торгова, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.