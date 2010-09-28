Пасажири не розуміють, чому залізничні перевезення є збитковими

Пасажири не розуміють, чому приміські залізничні перевезення є збитковими.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник аналітичної групи Консорціуму «Менеджмент Консалтинг Груп» (МКГ) Дмитро ПОДТУРКІН, такими є висновки спеціального соціологічного дослідження, яке провів консорціум у серпні у 7 найбільших містах України.

За його словами, у ході дослідження з`ясувалося, що 51% респондентів мають пільги на проїзд у приміських поїздах, переважна більшість – безплатний проїзд. «При цьому більшість опитаних не розуміють, що приміські перевезення глибоко збиткові для «Укрзалізниці». Адже за підсумками минулого року збитки від цих перевезень досягли 3 млрд. грн.», - зазначив Д.ПОДТУРКІН.

При цьому, опитування показало, що 50% пасажирів вважають приміські перевезення прибутковими, 25% було важко з відповіддю. «Кожен другий вважає ці перевезення беззбитковими, тільки 27% розуміють, що ці перевезення збиткові», - зазначив Д.ПОДТУРКІН. За його словами, про відсутність у пасажирів реальної інформації про ситуацію в секторі говорять і відповіді на питання про вартість приміських поїздів. Зокрема, менш як 5% опитаних вказали реальну їх вартість, понад 75% - її занизили.

За словами аналітика, також пасажири не розуміють механізму затвердження тарифів на приміські перевезення. В основному, вони вважають, що їх затверджує сама «Укрзалізниця» або Мінтранс. «Роль місцевих влад у тарифоутворенні повністю знівельована, хоча саме від місцевих влад часто залежить питання підвищення тарифів», - наголосив Д.ПОДТУРКІН.

За його словами, близько половини пасажирів, які не є пільговиками, готові платити більше у разі підвищення якості послуг. Проте пільгових категорій, охочих платити більше, - менше від третини.

«У цілому за результатами опитування можна зробити висновок про слабку інформованість пасажирів про чинники, що впливають на тарифну політику «Укрзалізниці», і існуючу в Україні систему надання пільг на проїзд, а також - про проблеми, з якими стикається «Укрзалізниця» при здійсненні приміських перевезень», - сказав Д.ПОДТУРКІН. При цьому, відповідальність перекладається на структуру, що надає послугу, а роль місцевих влад нівелюється, зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2010 р. прогнозує 2,8 млрд. збитків від приміських перевезень. За даними відомства, компенсації відомству за пільгові перевезення пасажирів залишаються на низькому рівні - 24% від необхідного за 8 місяців 2010 р. «Укрзалізниця» надає пільги 26 категоріям громадян.