Українцям прогнозують сир по 120 гривень

Виробники сиру заявили, що за місяць ціна їхньої продукції може злетіти ледь не вдвічі - до 115-120 грн. за кілограм.

Подорожчання торкнеться перш за все популярних сортів - "Російського" та "Голландського" . Причина – підвищення цін на сировину (закупівельні ціни на молоко зросли з 2 до 4 грн. за літр) протягом серпня, а також зростання собівартості продукту через підвищення зарплат і цін на газ.

Проте експерти такого зростання не підтверджують і вважають, що це просто роздмухування паніки. За розрахунками аналітика консалтингової компанії "ААА" Марії КОЛЕСНИК, щоб отримати кіло сиру, треба 10 літрів високоякісного молока, яке закуповують по 4 грн./л, разом собівартість сировини - 40 грн., а готового продукту - приблизно 50-60 грн.

"Нинішнє подорожчання молока вже закладено в сьогоднішню ціну сиру і компанії-гуртовики просто промацують гаманець споживача. Вони будуть поступово підвищувати ціну, поки не почне падати попит", - розповіла М.КОЛЕСНИК.

Директор інформаційної компанії "ПроАгро" Микола ВЕРНИЦЬКИЙ вважає, що популярні сири ("Російський", "Голландський") не будуть до кінця жовтня дорожче 80 грн. за кіло. "Наш сир за 120 гривень? Це маячня! Вище 80 грн. - смерті подібно для масового покупця, тому він переключиться на більш дешевий польський (імпорт якого різко зросте) або на наш, але менш якісний, з добавками пальмового масла і сухого молока, який буде коштувати до 60 грн. за кіло", - стверджує М.ВЕРНИЦЬКИЙ.

Глава Антимонопольного комітету Олексій КОСТУСЄВ заявив "Сьогодні": "Ми стежимо за цінами на сир. 100 грн. за кіло навряд чи допустимо".

Раніше повідомлялося, що в найближчий тиждень роздрібна ціна на традиційні сири досягне відмітки в 80 грн/кг, а в жовтні трохи кращі сорти виставлятимуться по 100 грн/кг.

Сир за останній місяць подорожчав в середньому з 55-60 грн. до 65-75 грн. у роздріб.

«Сьогодні»