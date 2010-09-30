Литвин незадоволений престижністю бібліотек

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлюється за необхідність підвищення престижу і статусу бібліотек.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, на цьому він наголосив сьогодні, спілкуючись з колективом Національної парламентської бібліотеки у Києві з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.

Керівник парламенту наголосив на важливості наповнення бібліотечного фонду, забезпечення бібліотек сучасним обладнанням, зокрема, можливістю переносити тексти на електронні носії. Це, на його думку, давало б додаткову можливість користувачам долучатися за незначну плату до фонду бібліотек, а бібліотекам - мати хоч якийсь прибуток.

В.ЛИТВИН висловив жаль, що нині втрачена традиція передавати примірник кожної виданої книжки до бібліотек, а фінансування на закупівлю книжок і періодики відсутнє.

Голова Верховної Ради виокремив питання соціального забезпечення працівників бібліотек як одне з визначальних, бо, за його словами, нині у бібліотеках «працюють подвижники, як правило, це жінки, на плечах яких ще й сім`я».

Ці проблеми треба розв`язувати, приймаючи відповідні рішення, наголосив В.ЛИТВИН.

Керівник парламенту вручив цінні подарунки працівникам Національної парламентської бібліотеки.