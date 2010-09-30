Середній показник зарплати в Україні становитиме 2 тис. 270 грн.

Середній показник зарплати в Україні за підсумками 2010 року становитиме 2 тис. 270 грн.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він також прогнозує, що середня місячна номінальна зарплата до кінця цього року сягне 2 тис. 700 грн.

За словами О.БЛІНОВА, протягом восьми місяців цього року зростання заробітної платні значною мірою було забезпечене галузями промисловості, що активно відновлюються. Так, середня зарплата у металургії підвищилася на 23,6% (у річному вираженні), у хімічній промисловості - на 29,4%, а в транспортному машинобудуванні спостерігалося зростання на 40,8%. «Падіння середньої номінальної заробітної плати в серпні на 3,7% не є розворотом тенденції, оскільки воно відображає лише сезонність, що простежується щорічно у сільському господарстві і в державному секторі», - вважає аналітик.

О.БЛІНОВ відзначив, що щомісячні дані Держкомстату про зайнятість вказують на те, що в економіці зараз зайнято більше людей, ніж рік тому: така ситуація зберігається от вже чотири місяці поспіль. Загальна кількість найнятих робітників в економіці у серпні 2010 року зросла на 90,5 тис. (у річному вираженні). А якщо враховувати поправку з перерахунком на повну зайнятість, то кількість працівників насправді зросла на 219,5 тис. осіб, додав аналітик. За його прогнозами, рівень безробіття скоротиться за підсумками 2010 року до 8,4% (з 8,8% у 2009 році).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, середня заробітна плата по Україні у серпні 2010 року скоротилася на 87 грн. порівняно з липнем п.р., а порівняно з початком року – збільшилася на 364 грн., і на 1 вересня 2010 року становила 2280 грн.

Середньомісячна зарплата в Україні у січні-серпні п.р. збільшилася на 311 грн. порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і на 1 вересня становила 2160 грн.