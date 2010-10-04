У Кіровограді провели виставку безпородних собак

У Кіровограді з нагоди Міжнародного дня захисту тварин пройшла виставка безпородних собак «Кубок Барбоса по-кіровоградськи».

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами заходу виступили волонтери міської громадської організації захисту тварин «БІМ» за підтримки спонсорів і меценатів.

Чотирилапим учасникам виставки запропонували позмагатись у конкурсних номінаціях «Найспритніший», «Хто швидше з’їсть сосиску», «Приз глядацьких симпатій», а відвідувачам – взяти участь в акції «Знайди собі друга», благодійному ярмарку, конкурсах і розвагах, а також переглянути собачу фотовиставку.

За словами організаторів конкурсу, вони прагнуть змінити звичне стереотипне ставлення людей до безпородних собак, які часто є безпритульними, виховувати у молоді гуманне та відповідальне ставлення до тварин, незалежно від їх породи.

Благодійні пожертвування, зібрані під час виставки, будуть спрямовані на лікування та перетримку безпритульних тварин.