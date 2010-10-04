У Кіровограді провели виставку безпородних собак

12:43, 04 жовтня 2010
Права споживачів
0 0

До Міжнародного дня захисту тварин

У Кіровограді з нагоди Міжнародного дня захисту тварин пройшла виставка безпородних собак «Кубок Барбоса по-кіровоградськи».

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами заходу виступили волонтери міської громадської організації захисту тварин «БІМ» за підтримки спонсорів і меценатів.

Чотирилапим учасникам виставки запропонували позмагатись у конкурсних номінаціях «Найспритніший», «Хто швидше з’їсть сосиску», «Приз глядацьких симпатій», а відвідувачам – взяти участь в акції «Знайди собі друга», благодійному ярмарку, конкурсах і розвагах, а також переглянути собачу фотовиставку.

За словами організаторів конкурсу, вони прагнуть змінити звичне стереотипне ставлення людей до безпородних собак, які часто є безпритульними, виховувати у молоді гуманне та відповідальне ставлення до тварин, незалежно від їх породи.

Благодійні пожертвування, зібрані під час виставки, будуть спрямовані на лікування та перетримку безпритульних тварин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter