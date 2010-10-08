Ситуація з оформленням віз до Іспанії покращилась

В Міністерстві закордонних справ України констатують суттєве покращення ситуації з оформленням віз українським громадянам до Іспанії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йшлося 7 жовтня у Мадриді під час українсько-іспанських консультацій з консульсько-правових питань під головуванням керівників консульських служб України та Іспанії.

Зокрема, відповідно до офіційної інформації, наданої іспанською делегацією, станом на 1 вересня ц.р. Посольством Іспанії в Києві було видано понад 20 тис. віз, що суттєво перевищує відповідні показники за попередній період (18 тис. віз за весь 2009 рік). При цьому відсоток візових відмов у поточному році становить лише 3% (у минулому році – 14,7%).

Серед позитивних результатів переговорів в МЗС також відзначили отримання від іспанської сторони чіткого сигналу щодо підтримки надання нашій державі Плану дій з безвізового діалогу під час наступного саміту Україна - ЄС.

Сторонами були також опрацьовані конкретні механізми підвищення ефективності консульського захисту громадян двох держав.