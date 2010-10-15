Кабмін хоче стабілізувати ціни за допомогою продуктових баз

Уряд планує профінансувати будівництво п`яти оптових продуктових баз у різних регіонах України для стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він пояснив зростання цін на продукти сільського господарства відсутністю спеціалізованих торгових центрів і баз зберігання продуктів. Віце-прем`єр-міністр зазначив, що в Україні практично перестала існувати мережа овочевих баз, і сільгоспвиробники фактично втратили можливість зберігати й реалізовувати свою продукцію.

«Сільське господарство буде тоді, коли ми створимо надлишок продуктів, а з іншого боку, створимо потужності для зберігання цих продуктів. Усі овочеві бази, які були раніше, практично поховані. Немає холодильників. По країні ми будуватимемо, держава будуватиме, п`ять потужних оптових продуктових баз. Аналог сьогодні є в Львівській області», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день уряд розробив систему заходів, реалізація яких допоможе відродити виробництво сільськогосподарської продукції.

За його словами, Кабмін розробляє програму будівництва холодильників, яка передбачає створення можливостей для залучення інвестицій, а також зниження податкової ставки. За словами С.ТІГІПКА, певні повноваження отримають облдержадміністрації, які «також думатимуть про комунальні можливості в цьому напрямку».

Також, за словами віце-прем`єра, відпрацьовується механізм функціонування «складських свідоцтв», які можуть виконувати функцію застави, механізми спільного кредитування й страхування сільгоспвиробників.

«Ми відпрацьовуємо співкредитування сільського господарства, яке б збило ставку. Умовно кажучи, є банк, хай він і кредитує. Ми входимо зі своїм ресурсом, тільки він дає хай під 24%, а ми даємо під 45%, ставка 50 на 50 відсотків», - зазначив віце-прем`єр-міністр. Крім того, за його словами, уряд має намір удосконалити систему держзакупівель продукції сільського господарства у Державного резерву України.

«Ми повинні взимку, на початку весни фінансувати держзакупівлі в держрезерв. Тому що, якщо ми починаємо зараз включатися, це дуже дорого, з одного боку, і з іншого боку, ламаємо ринок», - підкреслив С.ТІГІПКО. Реалізація цих заходів, на його думку, дасть можливість відновити виробничі потужності сільського господарства.