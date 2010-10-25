Новий мер Москви розпорядився пилососити вулиці російської столиці

Новий мер Москви Сергій СОБЯНІН розпорядився пилососити вулиці російської столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мера і уряду Москви, відповідні розпорядження С.СОБЯНІН зробив на нараді з питань готовності міських служб до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 рр.

«Мер зазначив, що, незважаючи на чистоту вулиць, міське повітря забруднене пилом. У зв`язку з цим мер розпорядився задіяти для його прибирання вакуумні пилососи. Також, за його словами, комунальні служби повинні ретельно стежити за чистотою не лише вулиць, але й дворів», - йдеться у повідомленні.

С.СОБЯНІН зазначив, що, за прогнозами, Москву очікує холодна зима, у зв`язку з чим необхідно привести у готовність всі служби, забезпечити їх робочий стан.

Він вказав на необхідність неухильного забезпечення опалювального сезону, а також поставив перед керівниками префектур і управ завдання негайного реагування на всі звернення і скарги громадян. Також мер Москви зажадав, щоб тривалість профілактичного відключення гарячої води в житлових будинках у літній період не перевищувала 10 днів.