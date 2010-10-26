У Тернопільській області кількість безробітних скоротилася на 29%

У Тернопільській області з початку року кількість безробітних скоротилася на 29,3% і за станом на 1 жовтня 2010 року склала 10,366 тис. осіб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Тернопільському обласному центрі зайнятості.

Згідно з повідомленням, серед безробітних, які знаходяться на обліку в центрах зайнятості Тернопільської області, робочі складають 44,9%, жінки – 52,1%, молодь – 46,9%, громадяни, не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, – 25,8%, вивільнені працівники – 5,6%, інваліди – 2,7%. Частка безробітних з вищою освітою складає 46,6% від загальної чисельності безробітних, в Тернополі – 67,8%.

З початку 2010 року в центри зайнятості області за сприянням в працевлаштуванні звернулося 25,606 тис. осіб, що на 7,5%, або 1,781 тис. осіб, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цього року послугами обласної служби зайнятості вже скористалися 40,866 тис. незайнятих громадян.

За сприяння обласної служби зайнятості з початку 2010 року вдалося працевлаштувати 19,502 тис. осіб, зокрема шляхом надання дотацій працедавцям – 934, одноразову виплату допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності одержали 239 осіб. Рівень працевлаштування незайнятих громадян зріс з 31,8% в січні-вересні 2009 року до 47,7% за аналогічний період 2010 року.

Станом на 1 жовтня на одне робоче місце в області претендувало 5 осіб. Впродовж січня-вересня 2010 року від 4,912 тис. працедавців області одержана інформація про наявність 28,265 тис. вільних робочих місць. Водночас, 810 заявлених вакансій (2,9%) були із заробітною платою, яка менша за мінімальну; 9,905 тис., або 36,8%, – з мінімальною заробітною платою; 16,086 тис., або 56,9%, – нижча за середню зарплату по області і лише 1,411 тис., або 5%, – із зарплатою, яка вища за середньостатистичний рівень.