У Сумах «Міськводоканал» судиться з боржниками

У Сумах комунальне підприємство «Міськводоканал» передало до суду 5,6 тис. позовів на стягнення із боржників 5,6 млн. гривень.

Як повідомив УНІАН директор підприємства Василь ГУРА, рішення суду по 5,4 тис. справах уже передані до водоканалу: виконавча служба працює над отриманням коштів.

За словами директора, КП активізувало роботу з боржниками. Зокрема, щодня з 6:00 до 8:00 і з 17:00 до 22:00 «автододзвон» нагадує більш ніж 2000 абонентів про необхідність оплати за воду і каналізацію. Крім того, бригади контролерів від початку року відключили від водопостачання 85 споживачів, від каналізації - трьох.

Також укладено договір із колекторською групою, якій передано дані по боржниках із 36-місячною заборгованістю. Останнім часом група зібрала 45,3 тис. грн боргів.

З абонентами, які не можуть вчасно сплатити заборгованість, укладені договори про поступове погашення боргу. За словами В.ГУРИ, таких договорів укладено 190 на загальну суму 200,8 тис. грн.