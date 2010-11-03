В Україні не відповідало нормам 5% питної води

Впродовж 9 місяців 2010 року фахівці Держспоживстандарту України перевірили 1336,0 тис. куб. м питної води централізованого водопостачання. Не відповідало вимогам НД 5% води.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що серед 166 перевірених водопостачальних підприємств на 133 виявили порушення вимог стандарту (за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками, санітарно-технологічним станом зон санітарної охорони джерел водопостачання).

На підприємствах не було спеціальної обробки води, задовільного стану технологічного обладнання та контролю. Деякі із водопостачальників не мали дозволу на спеціальне водокористування або термін його дії закінчився.

На одному із комунальних підприємств Сумщини кольоровість води становила 98 градусів (за вимогами стандарту – не більше 20 градусів), каламутність – 8,9 мг/дм3 (не більше 1,5 мг/дм3), вміст заліза дорівнював 4,5 мг/дм3 (не більше 0,3 мг/дм3).

За результатами перевірок води із централізованого водопостачання впродовж 9 місяців 2010 року 133 підприємства отримали приписи про усунення порушень, 14 водопостачальників – 15 приписів про заборону реалізації партій питної води на суму майже 13 тис. грн., видано 17 приписів про заборону реалізації продукції. На суму понад 435 тис. 500 грн. було оштрафовано 97 підприємств. До 98 посадових осіб застосовано адміністративні штрафи на суму майже 20 тис. грн.