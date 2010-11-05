В Україні посилять боротьбу з браконьєрством

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сподівається, що народні депутати ухвалять закон про посилення боротьби з браконьєрством.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

Він нагадав, що сьогодні парламент розглядав законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про тваринний світ» (щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством) (р.н. 6458-1). Законопроект був зареєстрований народними депутатами М.ТОМЕНКОМ, Анатолієм СЕМИНОГОЮ, Володимиром ДАНИЛЕНКОМ та Олександром ГОРОШКЕВИЧЕМ.

За словами М.ТОМЕНКА, даний законопроект був внесений за пропозицією низки екологічних організацій. Документом пропонується заборонити в Україні виготовлення, збут та застосування отруйних та анестезуючих засобів, колючих, давлячих та капканоподібних знарядь лову, електроловильних систем (електровудки), вибухових речовин, пташиного клею та синтетичних сіток.

Також проектом закону передбачається ввести заборону на ввезення до України з-за кордону широко розповсюджених браконьєрських синтетичних сіток, електровудок і капканів. Віце-спікер зауважив, що нині жодна європейська країна не імпортує ці браконьєрські засоби. Більш того, додав він, за даними громадських організацій, в Україні щороку вилучається понад 100 тис. таких засобів і на руках у браконьєрів знаходиться до 10 млн.

"На жаль, в першому читанні провладні фракції виявилися не готові до ухвалення цього документу. Але вдалося переконати депутатів щодо направлення цього законопроекту на повторне перше читання", - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що важко пояснити логіку депутатів, які не підтримали даний законопроект, бо фактично це є прикриттям масового рибного браконьєрства.

Віце-спікер висловив сподівання, що під час повторного розгляду цей документ буде ухвалено до початку нового літнього рибного сезону.