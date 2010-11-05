У Донецьку квартири боржників відключають від каналізації

У Донецьку рейдові бригади комунального підприємства «Донецкгорводоканал» почали відключати від каналізації квартири боржників.

Про це повідомляє комунальний портал Донецької міської ради.

У повідомленні наголошують, що заборгованість населення Донецька перед «Донецькміськводоканалом» станом на 1 листопада 2010 року складає 53,6 млн. грн. Найбільший борг у жителів Пролетарського району – 6,9 млн. грн. Тому 4 листопада в цьому районі рейдові бригади проводили відключення від каналізації окремих квартир в будинках на вул. Велика Магістральна, сумарний борг жителів яких на 1 листопада склав 290,8 тис. грн.

За словами начальника районної служби «Водозбут» в Пролетарському районі Тетяни АНТОНЕНКО, за один день роботи бригада водоканалу закрила каналізацію десяти абонентам-боржникам. «Тепер, щоб назад підключиться, людям необхідно буде повністю погасити свої борги, а також сплатити повторне підключення у розмірі 283,91 грн. З ними водоканал не йтиме на поступки і не укладатиме договори на відтермінування», – підкреслила вона.