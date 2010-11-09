Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що необхідно заборонити імпорт овочів і фруктів, які вирощують в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це про це він заявив під час наради з питань ситуації на продовольчому ринку й завершення комплексу осінньо-польових робіт у Вінницькій області.

«Наше завдання – економічними важелями, адміністративними важелями зупинити імпорт овочів, фруктів тих, які ми виробляємо, окрім екзотичних. І по-друге – почати наш продукт готувати до продажного вигляду, щоб ми не працювали за принципом «уміла приготувати та не вміла подати», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, в організованих торгових мережах щорічно збільшуються обсяги реалізації імпортованих овочів, фруктів і ягід. «Це говорить про те, що, по-перше, у нас немає логістики, щоб вирощувати достатню кількість овочів і фруктів. Логістика відсутня, і торгові мережі за відсутності передпродажної підготовки не беруть нашу продукцію», – пояснив міністр.

На думку М.ПРИСЯЖНЮКА, головною проблемою споживання імпортованої продукції є звичка. «Відбувається ситуація, що наш споживач звикає до імпортованої продукції. Це найголовніша проблема, від якої нам важко буде позбавитися. Сила звички споживача потужна, вона формується не за один рік, і повернути назад – складно», – зазначив міністр.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Україна щорічно виробляє близько 8 млн. тонн овочів і фруктів, а споживає – близько 6 млн. тонн.