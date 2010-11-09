Київська влада хоче врегулювати ціни на основні продовольчі товари

Київська міська держадміністрація підготувала проект розпорядження щодо врегулювання цін на основні продовольчі товари в столиці.

Текст відповідного проекту регуляторного акту оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади з метою його обговорення.

Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань приймаються до 19 листопада ц.р.

Проект рішення передбачає визнати таким, що втратило чинність розпорядження КМДА від 27 жовтня 2008 р. № 1464 «Про регулювання цін на основні продовольчі товари», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у м. Києві 15.12.2008 за № 32/798.

У новому варіанті регуляторного акта пропонується залишити без змін граничні рівні рентабельності виробництва (для всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності) борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного – 8%; хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків – 12%.

Проектом пропонується затвердити, що граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової ціни виробника (митної вартості) на ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі, м’ясо птиці – 10%; борошно, макаронні вироби (крім виробів швидкого приготування), крупи (крім виробів швидкого приготування), цукор – 12%; яловичину, свинину, хліб – 15%, без урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні.

Документом передбачається запровадити декларування Головному управлінню цінової політики КМДА зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров’яче питне до 2,5% жиру, сир кисломолочний з масовою часткою жиру до 9%, сметану з масовою часткою жиру до 20%, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5% відсотків, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядженням КМДА № 1464, 10-відсоткові граничні торговельні надбавки були затверджені в 2008 р. на ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров`яче питне до 2,5% жиру, сир кисломолочний з масовою часткою жиру до 9%, сметану з масовою часткою жиру до 20%, масло вершкове з масовою часткою жиру до 72,5%, олію соняшникову, яйця курячі, м`ясо птиці. На борошно, макаронні вироби (крім виробів швидкого приготування), крупи (крім виробів швидкого приготування), цукор-пісок гранична надбавка складала 12%; яловичину, свинину, хліб – 15%.