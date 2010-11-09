Чому українці будуть їсти закордонне м'ясо?

Міністерство аграрної політики визнало, що протекціоністська політика України на ринку м`яса в останні кілька років замість очікуваного зростання виробництва призвела до дефіциту, тому потрібно нарощувати імпорт.

Про це пише "Комерсант-Україна" в статті "Україні не вистачає на м`ясо".

Українським компаніям, всупереч очікуванням, не вдалося забезпечити внутрішній ринок через низьку платоспроможність українського споживача. Вихід із ситуації учасники ринку і чиновники бачать у збільшенні ефективності виробництва за рахунок експорту. Але зовнішні ринки для українських компаній поки закриті.

Ще в кінці 2007 року в Мінагрополітики заявляли, що Україні в 2008 році буде незалежна від імпорту м`яса. Подолати дефіцит на внутрішньому ринку планувалося за рахунок протекціоністської політики держави - збільшення держдотацій у галузі та посилення контролю за імпортом.

Але насправді державна політика в цій сфері призвела до зворотного ефекту - дефіцит м`яса на внутрішньому ринку зріс, визнають в міністерстві. "В Україні склався дефіцит м`яса птиці, яловичини і свинини. Щоб його покрити, в нинішньому році необхідно ввезти 320-340 тис. т м`яса", - заявив нещодавно міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. Для порівняння: у 2005-2007 роках в Україні щорічно ввозилося 260-280 тис. т м`яса.

При цьому держава продовжує регулювати ціни в галузі, що знижує привабливість інвестування у тваринництво. Буквально вчора Антимонопольний комітет рекомендував десяти великим виробникам м`яса птиці знизити оптово-відпускні ціни, а також зобов`язав підприємства укладати прямі контракти з роздрібними мережами, щоб уникнути необгрунтованого зростання цін за рахунок посередників. Справа в тому, що тільки із серпня по вересень мінімальні оптово-відпускні ціни виробників охолодженого м`яса птиці зросли на 4-13%. Уряд також намагається знизити ціни на внутрішньому ринку за рахунок стимулювання імпорту.

Нещодавно Держмитниця і Мінагрополітики домовилися про спільні дії щодо зниження збору при ввезенні м`яса.

Нинішній уряд, як і попереднє, обіцяє подолати дефіцит на ринку м`яса. Прем`єр-міністр Микола Азаров нещодавно заявив, що буквально за два роки Україна задовольнить його за рахунок внутрішнього виробництва. Хоча в можливості реалізації цих планів сумніваються навіть в Мінагрополітики. Учасники ринку переконані, що в найближчі чотири-п`ять років в Україні збережеться імпорт свинини і яловичини, а також м`яса птиці в невеликому обсязі.

КоммерсантЪ-Украина