Анонс на 18 червня

В рамках третього Міжнародного форуму чистих технологій в Україні «ECOSMART 2013» відбудеться Міжнародна конференція «Управління водними ресурсами на підприємствах». В роботі візьмуть участь спеціалісти Київводоканалу. Тема однієї з доповідей, підготовлених спеціалістами Товариства – «Що означає для українських підприємств перегляд та введення жорсткіших стандартів у сфері управління водними ресурсами» .



Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул проведе селекторну нараду з керівниками регіонів з питань виконання соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України». Будуть розглянуті питання забезпечення доступу дітей до дошкільної освіти, цільового використання будівель дошкільних навчальних закладів. А також - підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року та їх роботи в осінньо-зимовий період. Учасники: міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, заст.міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Андрій Білоусов, заст.міністра фінансів Сергій Рибак, заст.голови Фонду держмайна України Ігор Хотей, голова Ради міністрів АРК, голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, їх заступники, начальники департаментів та управлінь освітою.

Розпочне роботу дводенна Міжнародна конференція «Цілі збалансованого розвитку для України», під час якої обговорюватиметься ситуація у сфері охорони довкілля в Україні, негативні тенденції останніх років у природоохоронній галузі та законодавстві, а також перспективи переходу України до збалансованого розвитку. Організатори: Національна екологічна рада України, Представництво ПРООН в Україні, НАНУ, Асоціація міст України, міністерства та відомства, які опікуються станом довкілля в Україні. В програмі, зокрема: відкрита дискусія щодо ситуації у природоохоронній сфері, презентація національного проекту «Чисте місто», представлення найновіших технологій очищення води, переробки небезпечних і побутових відходів, заходи з енергозбереження та кращі екологічно дружні практики бізнес-структур. Відкривають конференцію та виступають у пленарному засіданні: Олег Проскуряков, міністр екології та природних ресурсів України; Алессандра Тісо, Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні; Ірина Сех, голова Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Анатолій Толстоухов, спеціальний уповноважений Прем’єр-міністра України; Тетяна Тимочко, голова Національної екологічної ради України, голова Всеукраїнської екологічної ліги; Олександр Клітко, керівник екологічних програм ЄС Представництва ЄС в Україні; Василь Сташук, голова Держагентства водних ресурсів України та ін.



Відбудеться презентація Національного проекту «Чисте місто» в рамках заходів Міжнародної конференції «Цілі збалансованого розвитку для України». Організатори: Національна екологічна рада України, Центр міжнародних конвенцій та проектів, Центр екологічної освіти та інформації, за сприянням Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України. Із презентацією Нацпроекту «Чисте місто» на заході виступить його керівник Іван Олексієвець.

Відбудеться онлайн-конференція представників Київського міського центру зайнятості на тему:«Законодавчі форми стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць». Учасники: Майя Шурко, начальник відділу організації надання послуг роботодавцям; Юрій Порохновець, начальник юридичного відділу.



Прес-конференція на тему: «Захист прав українських громадян за кордоном: погляд з Євросоюзу». У прес-конференції візьмуть участь керівники та представники Загальноєвропейської організації правозахисників з прав людини, травматизму і нещасних випадків (The Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers - PEOPIL): Антонієтта Коллігнон-Сміт Сібігна - президент PEOPIL, Вольфганг Реш, голова виконавчого комітету PEOPIL, Силіна Павлакіс-мошо, член Ради директорів PEOPIL; Микола Гольбін, член PEOPIL.

12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Заробітчанство по-українськи: зашморг соціального захисту та податкова кабала». Під час заходу будуть представлені найгостріші проблеми та загрози масової міграції з України з метою працевлаштування за кордоном, проблеми у сфері оподаткування українських трудових мігрантів і емігрантів, а також шляхи удосконалення законодавчого забезпечення їх соціального захисту. Учасники: голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук, голова Міжнародної громадської організації українців «Четверта Хвиля» Валерій Рябенко (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон:+38 067 218 7752. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

15.30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція кандидата народні в депутати від опозиції по 132 виборчому округу (Первомайськ, Миколаївської області) Аркадія Корнацького на тему: «Розстріл працівників підприємства Корнацького під час рейдерського захоплення». Мова піде про сьогоднішні події під час нападу на підприємство Корнацького. Невідомі молоді люди спортивної статури під час своїх дій проти співробітників підприємства застосували з зброю, зокрема, помпові рушниці, в результаті чого 6 працівників отримали вогнепальні поранення. Зараз потерпілі перебувають в лікарні.

Під час прес-конференції будуть оприлюднені подробиці кричущої ситуації, надані фото і відео-матеріали, а також повідомлена інформація про останні події на підприємств