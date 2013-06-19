Софія Київська та Печерська Лавра залишаються під захистом ЮНЕСКО

Сьогодні під час засідання 37-ї сесії ЮНЕСКО у Камбоджі прийнято рішення не вносити об’єкт «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра» до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці.

За це рішення проголосували 19 країн з 21 (проти голосували Німеччина та Швейцарія), повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства культури.

В рішенні ЮНЕСКО також зазначено, що Україні наданий додатковий час для прийняття конструктивних рішень та вирішення проблемних питань, які можуть загрожувати стану об’єкту.

На прийняття позитивного для України рішення суттєво вплинули результати роботи наглядової місії ЮНЕСКО, яка відвідала Київ в квітні цього року і спільно з експертом Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІСОМОS) Тодором Крєстєвим проінспектувала стан об’єднаної охоронної (буферної) зони об’єкта всесвітньої спадщини: «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра».

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2012 року на 36-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка проходила у Санкт-Петербурзі (Росія), у проекті рішення сесії комітет закликав Україну ввести мораторій на будівництво в буферних зонах навколо Києво-Печерської лаври і Софії Київської та зобов`язав до лютого 2013 року надати список будівель біля цих заповідників, оскільки в іншому разі вони можуть бути внесені до переліку об`єктів, що перебувають під загрозою.

Тоді Україну також зобов`язали надати ЮНЕСКО докладні плани буферних зон з урахуванням технічних характеристик і переліком існуючих споруд. Крім того, Україні порадили створити колегіальний орган для управління Лаврою і Софією, який би об`єднав представників органів влади, релігійних структур і громадських активістів.

Довідка УНІАН. Площа об’єднаної охоронної (буферної) зони об’єкта всесвітньої спадщини: «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра» складає 441 га. Кількість пам’яток та об’єктів культурної спадщини в межах території охоронної (буферної) зони складає орієнтовно 1 тис. одиниць.

Перелік об`єктів Світової спадщини в небезпеці - це перелік об`єктів Всесвітньої спадщини, що, на думку експертів ЮНЕСКО, перебувають під загрозою зникнення або знищення внаслідок природних причин або через втручання людини (збройні конфлікти та війни, землетруси й інші природні катастрофи, забруднення, браконьєрство, невпорядковане будівництво тощо). Занесення в окремий список свідчить про необхідність особливої уваги до цих об`єктів та вживання невідкладних заходів щодо їх порятунку та збереження.

