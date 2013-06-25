Кабмін затвердив Типовий договір оренди водних об’єктів

Кабінет міністрів України затвердив Типовий договір оренди водних об’єктів. Текст постанови (від 29 травня 2013 р. № 420) розміщений на сайті Верховної Ради.

Типовий договір затверджено відповідно до статті 51 Водного кодексу (

ст. 51 регламентує порядок користування водними об`єктами (їх частинами) на умовах оренди - ред.

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Постанова, якою затверджено Типовий договір набуде чинності з 1 липня 2013 року.

Довідка УНІАН. Стаття 51 Водного кодексу України "Користування водними об`єктами (їх частинами) на умовах оренди", зокрема регламентує: "У користування на умовах оренди водні об`єкти (їх частини) місцевого значення та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, можуть надаватися водокористувачам лише для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях. Передача орендарем права на оренду водного об`єкта (чи його частини) іншим суб`єктам господарювання забороняється. Орендодавцями водних об`єктів (їх частин) місцевого значення є Рада міністрів Автономної Республіки Крим і обласні ради. Окремі повноваження щодо надання водних об`єктів (їх частин) місцевого значення в користування Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні ради можуть передавати відповідним органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади.Орендодавцями водних об`єктів загальнодержавного значення є Кабінет Міністрів України та місцеві державні адміністрації..... Право водокористування на умовах оренди оформляється договором, погодженим з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища...."