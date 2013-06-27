З 1 липня до Білорусі пропускатимуть за грибами та ягодами

На українсько-білоруській ділянці кордону з 1 липня розпочнеться сезонний пропуск громадян для збору дикорослих грибів та ягід.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, збір грибів та ягід є одним із основних засобів заробітку мешканців прикордонних населених пунктів. До збору залучаються майже усі члени родин, включаючи неповнолітніх. Інколи це спричиняє низку порушень прикордонного режиму. Декілька років тому прикордонникам доводилося повертати від кордону тисячі людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, щоб збирати гриби та ягоди.

Для стабілізації обстановки та запобігання масовим порушенням режиму державного кордону між урядами та прикордонними відомствами України та Білорусі було досягнуто домовленостей про сезонний пропуску громадян для збору дикоросів. Як результат, місцеві жителі 10 прикордонних населених пунктів Рокітнівського району Рівненської області мають можливість перетинати кордон та збирати чорницю, журавлину й гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.

Перетин кордону відбувається в трьох тимчасових місця пропуску «Познань», «Дроздинь» та «Березове».

Загалом в минулому році за сезон збору дикоросів було пропущено більш як 83 тисяч осіб, у більшості випадків була чітка організованість. Однак спостерігалося й нерозуміння з боку окремих осіб, які продовжували свої намагання перетнути державний кордон поза встановлених місць пропуску. Лише протягом червня-жовтня від державного кордону повернуто більше 1500 дорослих та дітей, а також затримано 95 порушників законодавства з прикордонних питань. Цього року прикордонникам на ділянці Луцького загону вже довелося повернути від кордону 32 дорослих та 9 дітей.