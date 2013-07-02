На Азовському узбережжі всупереч закону дозволили будувати гаражі

Прокуратура виявила незаконне використання земель Азовського узбережжя

Донецьк. У Донецькій області прокуратура виявила незаконне використання земель Азовського узбережжя.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області, під час перевірки забудови та використання земель прибережних смуг уздовж Азовського моря, яку з травня поточного року проводить прокуратура області за дорученням Генерального прокурора України, виявлено незаконне надання земельних ділянок прибережної смуги в селі Мелекіно.

Посадові особи відділу Держземагентства у Першотравневому районі, порушуючи вимоги законодавства, видали 16 погоджень за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах 100-метрової зони від берегової лінії під будівництво гаражів. У свою чергу, Мелекинська сільрада на підставі зазначених погоджень надала землі узбережжя у користування.

За словами начальника відділу захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин Олександра Михайлова, за даними фактами прокуратурою Першотравневого району в червні розпочато кримінальне провадження щодо посадових осіб відділу архітектури та житлово-комунального господарства Першотравневої райдержадміністрації, Державної екологічної інспекції Азовського моря, районного відділу Держземагентства за ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Проводиться розслідування.

«Також внесено подання до Мелекинської сільської ради про скасування незаконних рішень про надання у власність вказаних земельних ділянок», - повідомив прокурор.