За хабарництво засуджено колишнього керівника Херсондержрибоохорони

Херсон. Колишнього начальника Головного державного управління охорони використання і відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства в Херсонській області (Херсондержрибоохрана) за отримання хабара засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки, з випробувальним строком на 2 роки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Дніпровської екологічної прокуратури, цю постанову було винесено наприкінці минулого тижня Комсомольським районним судом м. Херсона.

Чиновника було засуджено за ч.4 ст.368 КК України (отримання неправомірної вигоди).

Зокрема, було встановлено, що колишній начальник Херсондержрибоохрани з метою особистого збагачення (шляхом отримання незаконної грошової винагороди від рибалки в розмірі 8 тис. грн) не вжив заходів для припинення незаконного вилову риби і не притяг браконьєра до передбаченої законом відповідальності.

Цю кримінальну справу розслідувало і підтримало державне обвинувачення Дніпровської екологічної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, керівника Херсондержрибоохрани і двох його підлеглих було затримано в серпні 2012 року працівниками УДЕСБЕЗ УМВС за «кришування» браконьєрства.

Зокрема, затримані службові особи протягом квітня-травня 2012 року неодноразово одержували кошти на загальну суму понад 15 тис. грн за невжиття заходів щодо припинення незаконного рибного промислу, повернення раніше вилучених знарядь браконьєра і непритягнення до передбаченої законом відповідальності.

Підлеглих затриманого начальника Херсондержрибоохорони було засуджено ще в 2012 році.