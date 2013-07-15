Українських дітей захищатимуть від неякісних іграшок за європейськими стандартами

Посилено контроль за безпечністю дитячих іграшок – Кабінет Міністрів України затвердив відповідний Технічний регламент, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Затвердження такого регламенту було обумовлено необхідністю приведення Технічного регламенту безпеки іграшок у відповідність до Директиви Європейського Парламенту та Ради. Розробкою документа займалося Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Таким чином, держава страхує свій внутрішній ринок від неякісної продукції, а відповідно, і захищає українського споживача, зазначається в релізі. Технічний регламент – аналог європейських директив, якими встановлюються обов’язкові вимоги до якості продукту.

Нова редакція дає можливість використовувати в Україні європейський досвід сучасного технічного регулювання якості продукції у частині оформлення, змісту, форми, заходів: у документі максимально конкретизовані фізичні, хімічні, пожежні та гігієнічні вимоги до іграшок, крім того, передбачений план заходів із застосування Технічного регламенту, строки та відповідальних за їх виконання.

Нагадаємо, що технічні регламенти - сучасна процедура підтвердження оцінки відповідності, яка прийшла на заміну сертифікації, що застосовувались в Україні до рішення щодо адаптації до європейського законодавства.

Сучасна оцінка відповідності стає більш декларативною, має на меті посилити відповідальність виробника, який запускає продукцію в обіг і зменшує адміністративне навантаження на процеси, пов’язані з її введенням. Нова редакція технічного регламенту сприятиме: усуненню технічних бар’єрів у торгівлі; полегшенню співпраці між органами ринкового нагляду в рамках системи обміну інформацією про небезпечну продукцію та запобіганню появі небезпечних іграшок на ринку України.

Тож новий технічний регламент гарантує українським дітям такий самий захист, який є у європейських дітей. Таким чином, держава підтвердила свою соціальну відповідальність перед громадянами та зобов’язала дотримуватись вимог і виробників та постачальників.

Говорячи на засіданні уряду 10 липня про необхідність Техрегламенту, прем’єр-міністр Микола Азаров зазначив: “На жаль, неякісні іграшки стають причиною травм і пошкоджень, отруєнь токсичними речовинами і виникнення алергії у наших дітей. А закон не стає на перешкоді недобросовісним ділкам. Саме тому це питання було взято під особливий контроль... Впевнений, що посилення заходів безпеки вже найближчим часом позбавить український ринок неякісних іграшок”.

Довідка УНІАН. Технічний регламент - документ, що містить вимоги до якості продукції.

