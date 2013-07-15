На Луганщині надходження за використання природних ресурсів зросли на 67%.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Міндоходів у Луганській області, з початку року платники області перерахували до держбюджету майже 113 млн грн за спеціальне використання лісових ресурсів, води та надр. Це на 45 млн грн більше аналогічного періоду минулого року.

Найбільше зростання надходжень до бюджету забезпечили суб`єкти господарювання, які використовують надра для видобування корисних копалин. Вони перерахували на 42 млн грн, або в 2,5 рази більше, ніж торік.

Нагадаємо, кошти від зазначених податків і зборів спрямовуються на фінансування заходів щодо забезпечення охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.