На Старокостянтинівщині розпочали проект з відновлення малих ГЕС

В Старокостянтинівському районі (Хмельницька область) активно впроваджуються проекти із альтернативної енергетики.

Як повідомляється на сайті Хмельницької ОДА, про це йшлося на виїзному засіданні робочої групи по моніторингу діяльності райдержадміністрації, міськвиконкомів в галузях енергетики, енергозбереження, транспорту і туризму.

Так, у районі на річці Случ функціонує Коржівська гідроелектростанція підприємства зовнішньоекономічної асоціації «Новосвіт» м. Вінниця. Щороку електростанцією виробляється 1,5 млн кВт/год електричної енергії.

Також вживаються заходи щодо подальшого розвитку альтернативної енергетики на території району. Так, ТОВ «РесурсЕкоЕнерго» розпочало реалізацію проекту по відновленню роботи 3 малих ГЕС на річці Случ.