На ліквідацію наслідків вуглевидобування на Сокальщині потрібні кошти

Львівська ОДА звернеться з проханням до народних депутатів України від Львівської області щодо вирішення екологічної проблеми у Сокальському районі, повідомляється на сайті ОДА.

На сьогоднішній апаратній нараді під керівництвом голови Львівської ОДА Віктора Шемчука прийнято рішення звернутися з листом до народних депутатів України від Львівської області, а також до голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірини Сех щодо вирішення екологічної проблеми в Сокальському районі, яка виникла внаслідок підробки шахт на території району.

«Нам необхідно негайно активізувати роботу щодо залучення коштів з державного бюджету на ліквідацію негативних наслідків вуглевидобування у Сокальському районі та м.Червоноград. Переконаний, що до вирішення цього питання слід залучити і наших народних обранців, які також є відповідальними за долю того регіону, мешканці якого довірили свої голоси», – наголосив Віктор Шемчук.

В релізі вказується, що Інститут гірничо-хімічної промисловості ВАТ «Гірхімпром» розробив «Комплексний проект реабілітації Сокальського району Львівської області». Замовником проекту виступило Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області. Зведений кошторисний розрахунок проекту становить 322 млн 328,4 тис грн. Також проектно-кошторисна документація вимагає проведення експертизи, вартість якої складає 180 тис грн.