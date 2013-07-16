З початку року українців стало менше майже на 80 тисяч осіб

13:40, 16 липня 2013
Права споживачів
0 0

Чисельність населення України у травні скоротилася на 0,03% - до 45,48 млн осіб. З початку року - на 79,936 тис. осіб (на 1 січня кількість населення становила 45,560 мільйонів).

Чисельність населення України на 1 червня поточного року становили 45 млн 480 тис. 315 осіб, що на 14 тис. 937 осіб (0,03%) менше за показник на 1 травня 2013 року (45 млн 495 тис. 252) і на 85 тис. 594 осіб (0,19%) менше за показник на 1 червня 2012 року (45 млн 565 тис. 909), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Коефіцієнт народжуваності становив 10,5 на тисячу жителів, смертності - 15,3 на тисячу жителів. При цьому кількість міських жителів становила 31 млн 341 тис. 839 осіб, сільських – 14 млн 138 тис. 476 осіб.
Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг», чисельність населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter