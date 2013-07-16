З початку року українців стало менше майже на 80 тисяч осіб

Чисельність населення України у травні скоротилася на 0,03% - до 45,48 млн осіб. З початку року - на 79,936 тис. осіб (на 1 січня кількість населення становила 45,560 мільйонів).

Чисельність населення України на 1 червня поточного року становили 45 млн 480 тис. 315 осіб, що на 14 тис. 937 осіб (0,03%) менше за показник на 1 травня 2013 року (45 млн 495 тис. 252) і на 85 тис. 594 осіб (0,19%) менше за показник на 1 червня 2012 року (45 млн 565 тис. 909), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Коефіцієнт народжуваності становив 10,5 на тисячу жителів, смертності - 15,3 на тисячу жителів. При цьому кількість міських жителів становила 31 млн 341 тис. 839 осіб, сільських – 14 млн 138 тис. 476 осіб.

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг», чисельність населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн осіб.