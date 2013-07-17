З держбюджету пропонують виділити 150 млн грн на реконструкцію Бортницької станції аерації

Депутати від ПР пропонують виділити з держбюджету 150 млн грн на реконструкцію Бортницької станції аерації.

Народні депутати від Партії регіонів Віктор Жеребнюк і Євгеній Гєллєр зареєстрували у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо державної підтримки робіт із реконструкції споруд першої черги Бортницької станції аерації у Дарницькому районі Києва).

Текст законопроекту розміщено на сайті ВР.

Законопроект було розроблено з метою вирішення нагальних проблем Бортницької станції аерації за рахунок нової бюджетної програми за КПКВК 2751850 «Реконструкція та будівництво очисних споруд та інших об’єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від забруднення».

У пояснювальній записці наголошується, що існує загроза виникнення екологічної катастрофи загальнодержавного рівня, причиною якої може стати аварійна ситуація техногенного характеру на БСА, а саме - потрапляння мулового осаду до Дніпра та, як наслідок, у Чорне море.

Це зумовлено тим, що БСА, яка очищує стічні води не лише столиці, але й більшості міст-супутників, була побудована ще в 60-х – 80-х роках минулого століття, йдеться у документі.

Для недопущення аварійної ситуації Мінрегіон у 2012 році фінансував проект «Виготовлення проектно-кошторисної документації для Бортницької станції аерації у м. Києві» (14,5 млн грн) за КПКВК 2751520 «Здійснення невідкладних природоохоронних заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації для каналізаційних об’єктів».

Попередня проектна вартість реконструкції об’єкта становить близько 7 млрд грн. Термін здійснення будівельних робіт – шість років (2014 - 2019 роки).

Проектом закону передбачається повна реконструкція Бортницької станції аерації з повною заміною І блоку, будівництвом цеху обезводнення і лінії технологічної обробки осаду, реконструкцією частини насосних станцій, що подають стоки до аерації.

Пропонується збільшити обсяг податкових надходжень за кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств» на 150 000,0 тис. грн, та відповідного встановлення бюджетних призначень за загальним фондом держюджету-2013 Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за новою бюджетною програмою КПКВК 2751850 «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі м. Києва І черга будівництва. Насосна станція першого підйому» в сумі 150 000,0 тис. грн.