Основними забруднювачами повітря в Запоріжжі лишаються меткомбінати

Основними забруднювачами повітря в Запоріжжі лишаються металургійні комбінати і проти минулого року ситуація майже не змінилася.

Такі дані стану забруднення атмосферного повітря на території регіону повідомили на розширеному засіданні колегії ГУ Держсанепідслужби в Запорізької області, яке відбулося в облдержадміністрації за участю заступника голови ОДА Андрія Гамова.

За інформацією головного державного санітарного лікаря регіону Анатолія Севальнєва, стан атмосферного повітря в Запоріжжі не є задовільним. Основними забруднювачами залишаються підприємства металургійного комплексу. Затверджені заходи щодо впровадження сучасних технологічних процесів, реконструкції, модернізації технологічного обладнання та устаткування на промислових підприємствах виконуються не в повному обсязі. Через що рівень забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами залишається високим. Так, у повітрі виявляють оксиди азоту, вуглецю, фенолу, сірчані з’єднання, пил тощо.

Протягом шести місяців поточного року лабораторіями санепідслужби відібрано та досліджено понад три тисячі проб атмосферного повітря. За підсумками цієї роботи в 6,4% відібраних проб виявлено перевищення допустимих концентрацій шкідливих викидів. За словами посадовця, в порівнянні з минулим роком ситуація із забрудненням повітря майже не змінилась.

Разом з тим, згідно з даними проведеного моніторингу, якість атмосферного повітря залишається задовільною в Бердянську та Мелітополі, незважаючи на те, що влітку в цих містах суттєво збільшується кількість автомобільного транспорту.