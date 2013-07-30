На Тернопільщині сільрада незаконно продала державний ставок

Тернопіль. На Тернопільщині через відчуження водойми площею 220 га державі завдано збитків на понад 1 млн грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління державної служби з економічною злочинністю обласного управління міліції Дмитро Любченко, встановлено, що у 2010 році голова Залозецької сільради Зборівського району прийняв на баланс від ДП «Укрриба» гідроспоруду, після чого рішенням сесії сільради, став був перепроданий третім особам.

«Зараз ми з’ясовуємо підстави відчуження майна підприємством «Укрриба». Встановлено, що цьому передувала тривале листування філії «Тернопільриба» ДП «Укрриба» з Києвом», – зазначив Любченко.

За його словами, внаслідок відчуження ставка державі завдано збитків на суму понад 1 млн грн.

Минулого тижня за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення або розтрата державного майна).