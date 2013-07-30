Анонс на 31 липня

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Поблизу с. Сушки Канівського р-ну Черкаської області відбудуться масштабні заходи з переселення молоді риби, яка опинилася у відшнурованих водоймах, у води Кременчуцького водосховища. Протягом липня, завдяки таким заходам працівникам Черкасирибоохорони за участі промислових рибалок та громадськості вдалося врятувати вже близько 2 млн малька цінних видів риби. За підрахунками фахівців у відшнурованих водоймах, які утворилися після зниження рівня води у водосховищі, перебуває ще декілька мільйонів молоді риби, яка потребує людської допомоги.

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14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто “кришує” сільських голів Київської області, які причетні до розкрадання земель?”. ГО «Захист земель Київщини» проведуть в інтересах мешканців громадську експертизу роботи органів місцевого самоврядування сіл, а також Бориспільської та Києво-Святошинської міліції, прокуратури та суду на основі матеріалів «кришування» сільських голів, які причетні до розкрадання земель, порушень закону та збагачення за рахунок сільських громад. Результати громадської експертизи органів влади та місцевого самоврядування будуть обнародувані і виявлені порушення закону будуть передані: Президенту України, Уповноваженому ВРУ, міністру МВС, в Генеральну прокуратуру України, СБУ. Учасники прес-конференції детальніше зупиняться на порушеннях законодавства з боку посадових осіб, назвуть їхні імена та посади. Будуть надані документи та матеріали. Учасники: в.о. голови КОГО «Захист земель Київщини» Валерій Потабенко, депутат Бориспільської райради Віктор Колбанцев, депутат Києво-Святошинської райради Олександр Гладуш, шеф-редактор сайту газети «Наша Версія» Дмитро Федоренко, помічник депутата Анатолій Юраш (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула за участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться нарада щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки у місті Києві.