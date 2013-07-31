Призначено генерального директора ДП "Укрметртестстандарт"

Генеральним директором Державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП "Укрметртестстандарт") призначено Дмитра Сабатовича.

Відповідний наказ затверджено Мінекономрозвитку, повідомляється на сайті ДП.

Відповідно до наказу Д.Сабатович призначений на посаду гендиректора «Укрметртестстандарту» з 22 липня 2013 року.

Раніше він був в.о. гендиректора.