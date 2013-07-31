Львівська міськрада розгляне 7 ділянок під будівництво сміттєпереробного комплексу

Львівська обласна державна адміністрація офіційно направила Львівській міській раді перелік із семи земельних ділянок, які потенційно можна використати під будівництво сміттєпереробного комплексу, – про це під час наради з питань виконання заходів щодо Грибовицького сміттєзвалища сказав перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Богдан Матолич, повідомляється на сайті ОДА.

«Обласна державна адміністрація офіційно, за попереднім вибором, в якому взяли участь контролюючі служби, повідомили міській раді про сім пропозицій земельних ділянок для будівництва нового сміттєпереробного заводу», – повідомив Богдан Матолич.

Він наголосив, що поки не буде визначена підрядна організація чи інвестор, які остаточно виберуть одну з цих ділянок, вони не будуть оприлюднені: «Після вибору ділянки про неї буде офіційно і публічно оголошено для представників ЗМІ та громадськості».

Також під час наради розглянуто питання ходу виготовлення проекту рекультивації Львівського міського полігону твердих побутових відходів та проблем його експлуатації.

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