На Львівщині 27-річний чоловік потрапив до реанімації після укусу змії

Львів. 30 липня до реанімаційного відділення Турківської центральної районної лікарні госпіталізовано 27-річного жителя села Шандровець Турківського району Львівщини з діагнозом «укус змії».

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області.

Стан потерпілого — середньої тяжкості.

Як зазначається в повідомленні, з початку липня це вже сьомий зафіксований випадок коли від укусів змій постраждали люди на Львівщині.

Як повідомляв УНІАН, останніми тижнями почастішали повідомлення про те, що в різних областях України люди постраждали від укусів змій, переважно під час прогулянок лісом чи збору ягід. Так, випадки зміїних укусів, зокрема, зафіксовано на Івано-Франківщині, на Херсонщині, на Житомирщині. В цілому цього року по країні кількість нападів змій на людей збільшилась майже удвчі.

Загалом, в Україні водяться п’ять видів отруйних змій: гадюка звичайна, гадюка степова, гадюка Нікольського, гадюка Ренарда, гадюка носата.

Державна служба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті в Абетці безпеки інформує про застережні заходи, які допоможуть уникнути укусів плазунів, та про те, що робити, якщо змія вже вкусила:

Укус отруйних змій.

У подорожі не виключена можливість зустрічі з отруйною змією. Зазвичай це буває гадюка, а в південних республіках також кобра, гюрза, щитомордник, ефа (усього на території СНД нараховують 14 видів отруйних плазунів).

Укус змії може мати дуже серйозні наслідки, тому що отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини - серцево-судинну, кровотворну, нервову. У вкушеного вже через півгодини наступають загальні ознаки отруєння: слабість, головний біль, блювота, задишка, запаморочення, з`являється набряклість тканин, запалення лімфатичних вузлів.

Профілактика укусу отруйної змії.

Щоб попередити укус змії, туристам варто знати умови їхнього місцеперебування і спосіб життя. Змії поширені в заболочених місцях, болотах, біля зарослих озер і ставків, у горах і пустелях. Будучи нічними тваринами, удень вони ховаються в старих пнях, у копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев. Тому ці предмети краще не торкати голою рукою, а користуватися ціпком.

Особливо уважним треба бути у занедбаних кар`єрах, серед кам`яних руїн, у розваленій хатинці - змії іноді селяться на місцях, залишених людиною. Така ж обережність і виставлений вперед ціпок не зайві при швидкому русі по стежці: на стежці, як і на кам`яних плитах або пнях, змії люблять грітися в сонячний день. Дрімаючий плазун має дуже слабкий нюх і слух, тому раптова поява людини може перешкодити йому вчасно зникнути в траві, а біль від черевика, що придавив, змусить захищатися укусом.

Всі, хто відправляються в райони, де є багато отруйних змій, повинні мати щільні штани і високе взуття. Для Далекого Сходу щодо цього добрі гумові чоботи, для деяких місць Сибіру й Середньої Азії - ялові, на гірських маршрутах - черевики з високими рантами й манжетами. Значною мірою охороняє від укусу груба вовняна шкарпетка.

Перед подорожжю треба вивчити особливості забарвлення змій, їхні відмінні риси і уміти розпізнавати отруйних і безневинних. Вуж, наприклад, відрізняється двома яскраво-жовтими плямами в скроневій області голови й круглими зіницями.

Елементарне знайомство із зовнішнім виглядом змій дозволить не побоюватися зустрічей з веретенницею і мідянкою. Перша не змія, а велика безнога ящірка, друга хоча й змія, але із сімейства вужів, і та, і інша не отруйні.

Перша допомога при укусі змії.

У перші хвилини після укусу варто спробувати відсмоктати частину отрути з рани. Кров`янисту рідину, що відсмоктується, треба відразу ж спльовувати. Відсмоктування не можуть робити люди, у яких у роті є язви та ранки. Потім з підручних матеріалів на уражену кінцівку накладають шину і вживають заходів для екстреного транспортування потерпілого в лікувальну установу. Під час транспортування на місце укусу рекомендується класти холод, давати якомога більшу кількість рідини, щоб зменшити концентрацію отрути в організмі та сприяти його виділенню із сечею.

Раніше існувала думка про необхідність припікань, надрізів, накладання джгута. Зараз така думка вважається неправильною. Припікання лише збільшує рану, сприяючи її нагноєнню, але не знищує отрути, надрізами ж не завжди вдається викликати сильну кровотечу, тому що в отруті присутні речовини, що викликають швидке згортання крові, а саме місце укусу сильно травмується. Перетягування джгутом кінцівки також не може призупинити проникнення отрути в організм, оскільки він поширюється не по кровоносним, а по лімфатичних судинах.

Якщо є шприц і ліки для ін`єкцій, то найбільш радикальним методом лікування буде миттєве введення протиотрутної сироватки, а також серцево-судинних засобів.

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