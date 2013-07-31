Вілкул зауважує, що навчання з цивільного захисту в Україні перетворились на формальність

"Зміна клімату і посилення техногенного навантаження ставлять нові вимоги перед системою цивільного захисту", сказав Віце-прем’єр-міністр, Голова державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександр Вілкул під час наради з питань протидії надзвичайним ситуаціям і підготовки міського господарства Києва до осінню-зимового періоду, повідомляється на сайті КМУ.

На думку віце-прем’єра, "...для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та природного походження необхідно впроваджувати сучасні технології та використовувати кращі напрацювання радянської системи цивільної оборони".

«Досвід робіт з ліквідації НС при ліквідації паводків продемонстрував готовність служб в найкоротший час мобілізувати угруповання сил чисельністю 50 тисяч особового складу та спеціальну техніку», - сказав Олександр Вілкул.

Він зазначив, що з 1 липня 2013 року в силу вступив новий Кодекс Цивільного захисту України. «Регламенти взаємодії між органами місцевої влади, Гідрометцентром, комунальними службами, Державною службою з Надзвичайних ситуацій, армією, правоохоронними органами та волонтерами мають бути доопрацьовані у відповідності з новим Кодексом», - сказав Олександр Вілкул.

Він також зазначив, що необхідно посилити контроль за наявністю на підприємствах регламентів дій при надзвичайних ситуаціях. А також провести семінари з керівниками підприємств.

«В Америці, в Ізраїлі, в Європі - навчання керівників органів влади, персоналу та керівництва підприємств діям у надзвичайних ситуаціях є обов`язковою умовою. За 20 років в Україні це навчання стало носити формальний характер. Це об`єктивно. Становище має бути виправлено», - сказав Віце-прем’єр-міністр.

За результатами контрольної перевірки міста Києва, до адміністративної відповідальності притягнуто 28 відповідальних осіб.

На випадок надзвичайних ситуацій та їх ліквідації цього року матеріальний резерв столиці було збільшено на 600 тис. грн. На сьогодні резерв заповнений на 70% від запланованих обсягів. «Необхідно активізувати його заповнення, - сказав Олександр Вілкул, - У тому числі, необхідно передбачити наявність шанцевих інструментів - лопат і кирок для забезпечення діяльності волонтерів», - сказав він.

Олександр Вілкул зазначив, що важливим фактором при ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру є оперативна робота техніки комунальних служб і залучених підприємств для ліквідації снігу.

«Для цього необхідний запас пально-мастильних матеріалів. У цьому році для матеріального резерву дизельного палива в Києві виділено 1,2 мільйона гривень», - сказав Віце-прем’єр-міністр.

На випадок надзвичайних ситуацій в столиці та кожному місті України треба активізувати угоди з готелями, які в разі НС розміщатимуть потерпілих. А також модернізувати систему оповіщення й активізувати роботу з мас-медіа на випадок НС.

«Необхідно підвищити ефективність роботи систем оповіщення населення при виникненні надзвичайних ситуацій. Насамперед - через телеканали, радіо та інтернет. Необхідно опрацювати систему взаємодій з операторами стільникового зв`язку», - сказав Олександр Вілкул.

Він зазначив, що особлива увага в Києві має бути приділена зсувонебезпечним ділянкам. У Подільському, Печерському, Голосіївському, Солом`янському та Шевченківському районах їх налічується близько 130. А також, стихійним місцям купання, пожежонебезпечним територіям лісового фонду столиці та підготовці Києва до осінньо-зимового періоду.

Щодо підготовки до нового опалювального сезону Олександр Вілкул зазначив: «До 1 вересня мають бути закінчені підготовчі роботи до зими в усіх навчальних закладах. До 1 жовтня - на всіх об`єктах. Акти і паспорти готовності мають бути підписані інспекцією Госенергонагляду та Державною інспекцією з експлуатації електростанцій і мереж».