Кабмін схвалив Концепцію розвитку туризму та курортів до 2022 року

Кабмін на своєму сьогоднішньому засіданні схвалив Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів до 2022 року, повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула.

«Стратегія наших дій закладена в, що прийнята сьогодні Кабміном. Туризм є однією з точок росту вітчизняної економіки. Адже це нові робочі місця, це цілий кластер економіки, що також підвищує імідж нашої держави», ‑ сказав віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул.

Концепцію розроблено Держтуризмкурортом в рамках виконання Національного плану дій Президента України Віктора Януковича.

У Держпрограму будуть включені заходи по визначенню туристичної спеціалізації регіонів, туристичному районуванню країни, зокрема, це стосується територій пріоритетного розвитку туризму та створенню умов для залучення інвестицій.

Також Програма буде включати заходи зі створення умов для розвитку пріоритетних видів внутрішнього туризму, забезпечення раціонального використання територій курортів, вдосконалення санаторно-курортного обслуговування. У Державній цільовій програмі буде передбачено створення системи розповсюдження інформації про туристичні можливості України, підвищення безпеки туристів та покращення якості готелів і інших засобів розміщення.

У Програмі буде передбачено план дій по гармонізації українського законодавства та нормативної бази згідно зі стандартами Європейського Союзу. Програма також буде включати заходи з дерегуляції туристичної діяльності та впровадження державно-приватного партнерства в сферу туризма, а також вдосконалення статистичної звітності в галузі на основі методики Всесвітньої туристичної організації ЮНВТО.

Кабмін доручив Держтуризмкурорту до кінця 2013 року розробити Державну цільову програму розвитку туризму та курортів.