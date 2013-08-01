Джерело: у Чернігові за хабар затримано керівника філії Інституту охорони ґрунтів

Чернігів. У Чернігові за хабар у сумі 3 тис. доларів США затримано директора філії однієї з державних установ, повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

За даними прокуратури, 31 липня посадовця викрили працівники прокуратури та УБОЗ УМВС у Чернігівській області під час отримання коштів.

Суму в розмірі 3 тис. дол. посадовець вимагав за розроблення та видачу агрохімічного паспорту земельної ділянки про непридатність на ній ґрунту для ведення сільського господарства.

Досудове слідство здійснює слідче управління УМВС України в області за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання хабара). Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, за хабар затримано директора Чернігівської філії Інституту охорони ґрунтів України.