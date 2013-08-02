В Іллічівську 13 вихованців дитсадка госпіталізовані з харчовим отруєнням

31 липня та 1 серпня у м. Іллічівськ Одеської області з дитячого садка «Перлинка» до інфекційного відділення басейнової лікарні на водному транспорті, попередньо з харчовим отруєнням, госпіталізовано 13 дітей.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 2 серпня госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Причина захворювання встановлюється.

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