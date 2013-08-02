На Луганщині виділено земельні ділянки для будівництва об'єктів альтернативної енергетики

У Луганській області затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству для створення вітряного парку, повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів.

Також передано в оренду 23 наділи загальною площею 10 га для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів альтернативної енергетики.

Наразі в області вже розпочато реалізацію масштабних проектів з будівництва вітропарків на територіях Краснодонського та Лутугинського районів плановою потужністю 425 МВт, 225 МВт і 225 МВт відповідно. Реалізація цих проектів, дозволить додатково генерувати понад 2,1 млрд ГВт електроенергії на рік або більше третини об’єму, що виробляється на сьогодні в області. При цьому електроенергією будуть повністю забезпечені Антрацитівський, Краснодонський, Лутугинський райони та прилеглі до них території.