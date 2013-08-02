На Хмельниччині створять національний природний парк «Мале Полісся»

Президент України Віктор Янукович підписав указ про створення національного природного парку «Мале Полісся».

Відповідний указ від 2 серпня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, національний природний парк «Мале Полісся» буде створено на території Славутського та Ізяславського районів Хмельницької області.

До території національного природного парку «Мале Полісся» погоджено у встановленому порядку включення 8762,7 гектара земель державної власності, а саме: 2764 гектарів земель, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Ізяславське лісове господарство», вилучаються у землекористувача та надаються національному природному парку у постійне користування, а також 5998,7 гектара земель державної власності, що включаються до території національного природного парку «Мале Полісся» без вилучення.

Президент доручив Кабінету міністрів затвердити у шестимісячний строк у встановленому порядку Положення про національний природний парк «Мале Полісся».

Крім того, уряд має забезпечити вирішення протягом 2014-2015 років відповідно до законодавства питання щодо вилучення та надання у постійне користування національному природному парку «Мале Полісся» 2764 гектарів земель, а також розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок і проекту землеустрою з організації та встановлення меж території національного природного парку, оформлення речових прав на земельні ділянки.

Кабмін також, згідно з указом, має забезпечити розроблення протягом 2014-2016 років і затвердження в установленому порядку Проекту організації території національного природного парку «Мале Полісся», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об`єктів.

Уряду також доручено передбачати під час підготовки проектів законів про державний бюджет України на 2014 та наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Мале Полісся».