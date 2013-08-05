У Києві незаконна оренда земель на Жуковому острові принесла посадовцям близько 150 тис. грн

У Києві від незаконної оренди земель на Жуковому острові з 2005 року, посадовці отримали близько 150 тис. грн.

Київська прокуратура з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері відкрила кримінальне провадження щодо посадовців державного підприємства за фактом перевищення службових повноважень під час передачі в оренду земельної ділянки на острові Жуків.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, перевіркою встановлено, що вказана ділянка в урочищі Жуків острів належить до території КП «Лісопаркове господарство «Конча Заспа» та є ландшафтним заказником місцевого значення. Згідно із законодавством, надання таких земель для господарської діяльності є незаконним.

З 1987 року ці землі використовувалися для потреб держпідприємства «Спортивний лікувально–відновлювальний центр «ІЕЗ ім. Є.О.Патона» НАН України.

Проте, у 2005 році посадові особи центру незаконно надали в оренду приватному товариству ділянку в зеленій зоні площею понад 600 кв. м для здійснення господарської діяльності. Як наслідок, службовими особами держпідприємства було протиправно отримано дохід у розмірі близько 150 тис. грн.

Відомості про вчинення посадовцями кримінального правопорушення прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

Розпочато досудове розслідування.