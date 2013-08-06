У Глинянській лікарні на Львівщині запроваджують енергоощадні технології

Роботи по запровадженню енергоощадних технологій у Глинянській районній лікарні розпочалися 5 серпня, повідомляється на сайті Львівської ОДА.

Даний проект був підтриманий Європейським Союзом, котрий на грантовій (безповоротній) основі надав значні кошти для його реалізації. Загальна вартість бюджету проекту становить 210 301.33 євро. З них – майже 80% коштів надаються Європейським Союзом а 20% складатиме внесок місцевого бюджету. Термін реалізації проекту – 15 місяців.

За угодою з грантодавцем у Глинянській лікарні передбачається проведення таких видів робіт, пов’язаних з впровадженням енергоощадності: повна заміна старих дірявих дахів у двох корпусах на нові, заміна всіх старих вікон на сучасні енергоощадні та якісне утеплення всіх зовнішніх стін. Окрім того, будуть відремонтовані відмостки та пристінні конструкції в обох спорудах.

Паралельно з будівельними роботами, проектом передбачено провести у Глинянах декілька заходів для громадськості містечка, району, області, а саме: буде проведений екоквест для школярів з метою популяризації екологічно- економічних технологій у повсякденні, буде проведений круглий стіл (дискусія) за участю відомих спеціалістів та експертів з енергоефективності.

Як повідомляється у релізі, за участю свідомих мешканців містечка та громадської організації «Ротарі клуб «Львів», у Глинянах було створено благодійну організацію «Фонд розвитку Глинян», завданням якої є поступове перетворення Глинян у Європейське Містечко Майбутнього. У 2011 році фонд та Глинянська міська рада уклали договір про співпрацю, та спільними зусиллями долучилися до міжнародної програми «Підтримка реалізації енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії».

Завершенням проекту буде проведення у Глинянах ЕкоФестивалю, до якого планується залучити молодих виконавців та представити сертифіковані органічні продукти харчування від українських виробників. В такий спосіб організатори намагатимуться привернути увагу населення до проблем екології та ощадливого свідомого ставлення людини до Природи.

Довідково. Глинянська районна лікарня заснована у 1962р. і обслуговує населення м. Глиняни та восьми сіл приписної дільниці, а це понад 17 тис. населення. Зонами обслуговування лікарні є Куровицька, Бортківська та Гологірська амбулаторії загальної практики сімейної медицини. У лікарні працює 4 відділення: дитяче, хірургічне, неврологічне та терапевтичне.