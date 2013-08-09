На Волині на військовому полігоні влаштовують сміттєзвалища

Прокуратура Західного регіону України ініціювала проведення службового розслідування та перевірку Волинською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері за фактами порушень земельного законодавства посадовими особами 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокурора Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, за інформацією Головного управління Держземагентства у Волинській області відбуваються порушення під час постійного користування військовою частиною А2331 земельною ділянкою військового містечка №14. Як зазначається, територія Володимир-Волинського військового полігону загальною площею 6427 га перебуває в занедбаному стані. На земельних ділянках військового полігону здійснюється незаконне видобування корисних копалин місцевого значення (піску), розміщуються несанкціоновані сміттєзвалища. У той же час, декілька місць на території військового полігону перебувають у незаконному землекористуванні.

У порядку ст. 20 ч. 1 п. 3 Закону України "Про прокуратуру" прокуратурою визначено завдання командуванню 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України та керівництву Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління провести службові розслідування за інформацією Головного управління Держземагенства у Волинській області.

Прокуратурою Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері вживаються заходи щодо усунення порушень земельного законодавства.