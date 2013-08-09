Завтра в Сімферополі стартує перший в Україні пробіг електромобілів.

Про це розповів секретар Сімферопольської міськради Олександр Мальцев, повідомляється на сайт Сімферопольської міської ради.

Автопробіг пройде за маршрутом Сімферополь-Алушта-Ялта-Мухолатка-Севастополь-Ніколаєвка-Саки-Євпаторії. В Євпаторії електромобілі фінішують 16 серпня.

Захід проводиться з метою популяризації електротранспорту та захисту навколишнього природного середовища від шкідливих викидів. «Організатори мають намір продемонструвати владі та потенційним інвесторам готовність до установки зарядних станцій і розвитку інфраструктури для електромобільного руху», - повідомили в міськраді.

За інформацією Олександра Мальцева, всього в автопробігу братимуть участь 8 автомобілів серійного і саморобного виробництва. У кожному місті пробігу учасники проведуть виставку електромобілів і лекції про їх пристрої, відбудуться презентації електротранспорту, виставки, майстер-класи та тест-драйви.

«За словами організаторів автопробігу, його головна мета - це боротьба за екологію і чисте повітря в курортних містах Криму і в цілому по Україні, - пояснив Олександр Мальцев, - це популяризація електротранспорту серед кримчан і гостей півострова. Крім того, організатори мають намір продемонструвати влади та потенційним інвесторам готовність до установки зарядних станцій і розвитку інфраструктури для електромобільного руху».

О.Мальцев також повідомив, що після закінчення автопробігу в Євпаторії 16 серпня відкриється перший Форум, присвячений проблемам впровадження і розвитку електромобілів в Україні.

Про проведення першого в історії України автопробігу електромобілів домовились чотири організації: електромобілі «Сиг Моторс» (м. Сімферополь), електромобілі «BYD» (м. Київ), громадська організація - всеукраїнський клуб «ЕлектроАвтоСам» і ТД «Ніко» (м. Київ). Автопробіг відбудеться за підтримки Міністерства курортів і туризму АРК, Громадської ради при Ради міністрів автономії, технічним спонсором виступає КРО ВЗГ України (ДОСААФ). Міська влада Сімферополя надає практичну допомогу в організації заходу