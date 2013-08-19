З 20 серпня забороняється вилов азово-чорноморської кефалі
11:58, 19 серпня 2013Права споживачів
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Піленгас ловити можна
З 20 серпня по 10 вересня, згідно з Правилами любительського і спортивного рибальства, забороняється вилов азово-чорноморської кефалі в зв`язку з їх масовим нерестом. Про це повідомляє Східно-Чорноморська рибоохорона.
Також, відповідно до вимог Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, заборонений промисловий вилов кефалі.
Кефаль, яка буде виловлена випадково, повинна бути випущена в море в живому вигляді. Штраф за незаконний вилов кефалі становить 595 гривень за кожен екземпляр.
Водночас, рибоохоронці зазначають, що промисловий і аматорський вилов піленгаса регламентується відповідними Правилами відокремлено від інших кефалевих і ловити піленгаса в зазначений період можна.
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